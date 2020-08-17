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Otomobil tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı

Gaziantep’te önünde kaza yapan ve araçlardan inenlere çarpmamak için direksiyonu kıran genç tramvay yoluna uçtu.

Gaziantep'te önünde kaza yapan ve araçlardan inenlere çarpmamak için direksiyonu kıran genç tramvay yoluna uçtu. Kazada otomobilin altında kalan 2 kişi yaralandı.


Kaza Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe mahallesi tramvay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karataş mahallesinden Üniversiteye doğru giden Tofaş Marka araç ile Renault marka araç kaza yaptı. Araçlarından inenlere arkadan gelen 27 BAT 83 plakalı Citroen marka otomobilin sürücüsü Murat B. araçlarından inen yayalara çarpmamak için direksiyonunu tramvay yoluna kırdı. Tramvay yoluna uçan otomobilin sürücüsü yaralanmazken, Kazada aracın çarptığı 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık devlet hastanesine kaldırıldı.

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