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Otomobil ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Gaziantep’te bir otomobilden ve iş yerinden hırsızlık yapan ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te bir otomobilden ve iş yerinden hırsızlık yapan ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü adli makamlarca tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık ve iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde otodan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edildi.


Şüpheli şahıslardan 3'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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