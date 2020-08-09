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Otomobil ve motosiklet hırsızı 10 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te 4 otomobil ile 4 motosiklet hırsızlığını yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandıGaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Gaziantep’te meydana gelen 4 Oto ve 4 motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 10 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Gaziantep'te 4 otomobil ile 4 motosiklet hırsızlığını yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı


Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Gaziantep'te meydana gelen 4 Oto ve 4 motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 10 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.


Çalınan araçlar ise bulunarak sahibine teslim edildi.

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