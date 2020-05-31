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Otomobil ve motosiklet hırsızları tutuklandı

Gaziantep’te meydana gelen 7 otomobil ile 3 motosiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 13 şüpheli şahıstan 7’si tutuklandı.

Gaziantep'te meydana gelen 7 otomobil ile 3 motosiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 13 şüpheli şahıstan 7'si tutuklandı. Şüpheli şahısların çaldıkları araçlarla gezmesi ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen toplam 7 otomobil ile 3 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 13 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların çaldıkları araçlarla gezmesi güvenlik kameralarına yansırken operasyon sonrası bulunan araçlar tekrar sahiplerine teslim edildi.


Yakalanan şüpheli şahıslardan 7'si adli mercilerce tutuklandı.

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