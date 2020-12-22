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Otomobilden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep’te bir otomobilden hırsızlık yapan bir kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir otomobilden hırsızlık yapan bir kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korutürk Caddesi üzerinde durdurduğu 1 şüpheli şahsın üzerinde yaptığı arama sonucu şüpheli şahsın Dülükbaba mahallesinde bir araçtan çaldığı otomobil teybi ve hırsızlık yaparken kullandığı aletler ele geçirdi. Olay sonrası şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına aldı.


Şüpheli şahsın yasal işlemleri devam ediyor.

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