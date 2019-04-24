Otomobili soyan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

Gaziantep'te camı taşla kırılan bir otomobilin içerisinden 3 valiz ve 2 teyp çalan şahıslar kayıplara karıştı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Dumlupınar Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin arka camı kırılarak, içeride bulunan ve kıyafetlerin bulunduğu 3 valiz ile 2 oto teybi çalındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, önce araçların içlerini tek tek kontrol ederken, kimsenin olmadığı bir anda taşla aracın camını kırıp çantaları aldı. Çantaları bıraktıktan sonra tekrar aracın yanına gelen şahıslar, bir süre araç içerisinde işe yarar bir şey ararken, aracın yeni değişen teybini ve araçta bulunan eski teybi de sökerek götürdü.

İsmi açıklanmayan otomobilin sahibinin ise Kahramanmaraş'tan Kilis'teki bir yakının düğünü için yola çıktığı ve geceyi Gaziantep'te bulunan bir tanıdığında geçirdiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden tepki

Son dönemlerde mahallede hırsızlık olaylarının arttığını belirten vatandaşlar ise yetkililere çağrıda bulunarak, yardım istedi. İsmi açıklanmayan kadını misafir eden 54 yaşındaki Zeynep Akkurt, 15 gün önce aynı bölgede kendi araçlarının da camı kırılarak, içerisindeki çanta ve malzemelerin çalındığını ifade etti. Mahalle sakinlerinden Mehmet Zeki Çelik de bir yıl önce 14 tavuğunun çalındığını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şahısların kimliğini belirlemeye çalışıyor.