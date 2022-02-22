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Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Gaziantep’te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 6 çocuk babası Hasan Öztürk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 6 çocuk babası Hasan Öztürk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza, dün öğle saatlerinde Gaziantep Havalimanı yolu Oğuzeli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 48 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Öztürk'e, 27 HG 276 plakalı H.G. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen 6 çocuk babası Hasan Öztürk, ağır yaralandı.



Hastanede hayatını kaybetti


Talihsiz adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 48 yaşındaki Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Cenaze ailesine teslim edildi


Hayatını kaybeden Hasan Öztürk'ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Oğuzeli ilçesi kırsal Karaman Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.


Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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