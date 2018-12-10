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Otomobilin çarptığı kadın 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kilis’te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın Gaziantep’te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kilis'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 5 Aralık Çarşamba günü İ.T. yönetimindeki 79 DL 911 plakalı otomobil, çevreyolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Tahire Ateşmen (63) ile torunu T.E.A.'ya (6) çarpmıştı. Tahire Ateşmen ile torunu Kilis Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan Tahire Ateşmen ilk tedavisinin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tahire Ateşmen'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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