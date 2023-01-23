Otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Gaziantep’te otomobilin kuryeye çarpma anı kameraya yansıdı.
Gaziantep'te otomobilin kuryeye çarpma anı kameraya yansıdı. Kazada 17 yaşındaki genç yaralandı.
Kaza Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Şehit J Eyyüp Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 27 GA 670 plakalı otomobil caddeye çıkmak isterken karşıdan gelen motosikletli kurye İbrahim Gökkaya'ya (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yere düşen kurye yaralandı. Yaralı kuryeye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Gökkaya, 112 sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.