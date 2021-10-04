İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Gaziantep’te okul çıkışı evine giden öğrenci, yolun karşına geçmeye çalışırken otomobil çarptı.

Gaziantep'te okul çıkışı evine giden öğrenci, yolun karşına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor yaptı.


Kaza, Nizip İlçesine bağlı Mustafa Kökmen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul çıkışı evine giden H.A. mahalle arasında karşıdan karşıya geçmeye çalışırken sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Ağır yaralanan H.A.'ya olayı gören doktor müdahale etti.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis, kazayla ilgili inceme başlatırken ismi öğrenilemeyen sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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