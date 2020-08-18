Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 6 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep Yeşilvadi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 ACA 405 plakalı Renault marka otomobil ani fren yapınca 27 AEN 751 plakalı Ford marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkarak takla attı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi ile otomobil sürücüsü yaralanırken, kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü Orhan Ö. ise hayatında ilk kez kaza yaptığını ve suçun kendisinde olduğunu söyledi.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.