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Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 4 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kazada traktör ikiye bölündü.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Otogar Kavşağında İ.K. yönetimindeki 80 BD 361 plakalı Fiat marka traktör ile Muhammed H. yönetimindeki 31 AGK 787 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Traktörün ikiye bölündüğü kazada her iki araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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