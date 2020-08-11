İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobille ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep’te otomobille ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Gaziantep'te otomobille ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi Rasafyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 27 UN 799 plakalı Seat marka otomobil ile A.C. idaresindeki 27 BLD 20 plakalı Fiat marka ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan F.A., Ö.A, ve A.A. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.