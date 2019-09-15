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Otopark kavgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde yaşanan otopark kavgasında başından vurularak ağır yaralanan şahıs da hayatını kaybetti.

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yaşanan otopark kavgasında başından vurularak ağır yaralanan şahıs da hayatını kaybetti. Kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.


Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde 9 Eylül Pazartesi gecesi otopark tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Araç parkı yüzünden çıkan kavgada Faik Korkmaz (26), Hüseyin Yıldız (36), Metin Korkmaz (28) ve Adem Yıldız'ın (27) ardından Mehmet Korkmaz (33) da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mehmet Korkmaz'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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