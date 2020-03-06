İhlas Haber Ajansı

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Otoyolda helikopter destekli denetim

Gaziantep otobanında polis ekipleri helikopter destekli uygulama yaptı.

Kurallara uymayan 36 sürücüye ceza kesildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 10 ekip ve 20 personel ile otoyolda trafik denetimi yapıldı. Gün boyu devam eden ve polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimlerde sürücülere ceza yağdı. Kurallara uymayan sürücüler havadan helikopter yardımıyla belirlenip kayıt altına alınırken yolun sonunda bekleyen polis noktasına bildirildi. Otoyolda kurulan polis noktasında bekleyen ekipler ise helikopterden anons edilen araçları durdurarak, sürücülere cezai işlem uyguladı.


Ekipler, emniyet kemeri takmayan, sol şerit ihlali yapan, branda kullanmayan, cep telefonuyla konuşan ve otoyol üzerinde duraklama yapan 36 aracın sürücüsüne işlem yaptı.


Daha önce de kurallara uymayan sürücülerin drone ile havadan görüntülendiğini hatırlatan ekipler, denetimlerin hem drone hem de helikopter desteği ile sürdürüleceğini kaydetti.

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