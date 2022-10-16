Oturarak zayıflamanın sırrı bu kitapta

Başaran, ilk kitabının ilk imza gününü ise Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Artemis Yayıncılık tarafından “Oturduğunuz Yerden Zayıflamak İster Misiniz” isimli ilk kitabı yayınlanan Uzman Psikolog, Psikoterapist ve Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda Başaran, D&R Gaziantep SANKO Park Alışveriş Merkezi'nde imza gününde okurlarıyla buluştu. Sağlıklı bir şekilde, hiç zorlanmadan garantili zayıflamanın ve zayıfladıktan sonra zayıf kalmanın sırrını kitabında anlatan Başaran, televizyon kanallarında ve kitaplarda doğru bilinen yanlışlıkları açıkladı.

“İlk imza günüme gastronomi şehri Gaziantep'le başlamak istedim”

Televizyon programını bırakarak kitap yazmaya karar veren Uzman Psikolog, Psikoterapist ve Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda Başaran, “Kitabımızın hikayesi bir televizyon programıyla başlıyor. Uzman psikoterapist kimliğimle ben bir televizyon programı yapıp sunuyordum. Televizyon programımı bırakarak kitap yazmaya karar verdim. İlk imza günüme gastronomi şehri Gaziantep'le başlamak istedim ve Türkiye'yi il il gezdim ve dedim ki, bir gün kitabımı çıkarttıktan sonra ilk imza günümü Gaziantep'te yapacağım. Kitap Türkiye'de değil dünya tarihinde garantili bir kitaptır. Diyetisyen değilim, hayattaki her şeyin alt yapısında psikolojinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istediğim için bu kitabı yazmak istedim. Yani bizim kitabımız normal standart şunu yeme, bunu içme diye bir kitap değil. Çünkü böyle yaptığımız zaman gerçekten insan bir kortizon hormonu salgılıyor. İlgiden alakadan memnunum, ikinci baskıya girmek üzereyiz ve bu da beni çok mutlu ediyor” dedi.