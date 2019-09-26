Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi, 18 yaş üstüne de hizmet verecek

Madde bağımlısı çocukları uyuşturucunun pençesinden uzaklaştırmak amacıyla 11 yıl önce kurulan Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi, 12-18 yaş arasındaki çocuklara verdiği hizmet ağını genişletti. Merkez, artık 18 yaş üzerindeki madde bağımlısı yetişkinlere de hizmet verecek. Sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye model olan Büyükşehir Belediyesi, insan gücünü en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla yoğun çalışmalarla göze doldurdu. Uyuşturucuyla mücadelede gösterdiği çabadan dolayı övgüyle söz edilen büyükşehir, şehirde yaşayan 1 milyon genç nüfusu, hayata geçirdiği yatırımlarla sosyal aktivitelere yönlendirdi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladı. Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında “Bağımlılıklara Yönelik Koruma, Önleme ve Rehabilitasyon Alanında İşbirliği Protokolü” kapsamında saha çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve uzmanlar, ailelere madde bağımlılığının zararlarını anlattı. Uyuşturucuyla mücadelede Gaziantep modeli geliştiren büyükşehir, açtığı Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi'yle Türkiye'ye örnek oldu. Merkezin çalışmaları hakkında bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, “Büyükşehir Belediyesi toplumsal sorumluluk çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarla risk altındaki aile ve çocuklara ulaşmayı başardı. Uyuşturucuyla mücadelenin her döneminde çocuklar ve ergenlerde önleme, tedaviyle rehabilitasyonuna yönelik çalışmalarla dikkati çeken merkez, şehrin göz bebeği oldu. 2008 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Oya Bahadır Yüksel Madde Bağımlısı Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezi tamamen ücretsiz, kapsamlı, yatılı ve ayakta hizmet veren danışma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetini bir arada yürüten ilk ve tek kliniktir. 56 personelle 24 saat esasına göre hizmet üreten klinik 60 yatak kapasitelidir. Açıldığı günden 2018 yılı sonuna kadar 4 bin 37 kişiye ulaşıldı, 1445 hastanın kliniğe yatışı yapıldı. Halen 34 hasta merkezimizde, 7 hasta Yarıyol Evi'nde hizmet almaktadır. Merkezimiz yıllardır 12-18 yaş arasındaki çocuklara verdiği hizmet ağını genişletti. Artık 18 yaş üzerindeki madde bağımlısı yetişkinlere de hizmet verecek” diye konuştu.