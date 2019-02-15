Oyun sektörü gelecek vadediyor

Dr. Veysi İşler, sürekli gelişen dijital oyun sektörü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dijital oyun sektörünün ihracata büyük ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden İşler, oyun etkinlikleri ve geliştirilen projeler hakkında bilgiler verdi.

Oyun sektörünün gelecek vadeden bir sektör olduğunu söyleyen Veysi İşler, oyun alanında kendini geliştirmek isteyen kişilerin aynı anda tüm dünya ile birlikte oyun geliştirmeyi amaçlayan global game jam gibi etkinliklere katılmalarının faydalı olacağını ve dijital oyun sektörünün ihracata (dışsatım) katkı sağlayacağını söyledi. Oyun alanı ile ilgili çalışma yapanların rahatça iş bulmalarının kolaylaşacağına vurgu yapan İşler, ”Gaziantep'te çok daha fazla katma değerli sektörlere ihtiyacımız var. Aslında dijital oyun demek ihracat demek. Oyununuz App Store veya Play Store'da başarılı olduğunda büyük bir adımı tamamlamış oluyorsunuz. Bu sektörün gelirinin yüzde 99'u yurt dışından geliyor. İhracata odaklı bir sektör. Bu sektör de çalışanlar başka sektörlerde çok rahat iş bulabilirler. Bu alan için bir bilgisayar bazen yeterli olabiliyor'' dedi.

HKÜ'de geliştirdiği çalışmalarla Gaziantep'te oyun ve yazılım sektörünün gelişmesine katkı sağlamak için dijital oyun üzerine projeler gerçekleştiren Veysi İşler, “Ortaya çıkan ürünler tüketilebilen ürünler. Bir oyun yapıyorsunuz, dizi gibi. O oyun bitiyor sonra yenisini yapıyorsunuz. Bu alanın ihracat potansiyeli çok yüksek, bizim kültürümüze de çok uygun bir sektör. Hangi alanda olurlarsa olsunlar, bu alanda mutlaka yapabilecekleri bir şey bulabilirler. Bu alanı Anadolu'ya yaymak bizim amacımız. Ama çok kişinin olması gerekli. Ankara'da İstanbul'da başarıları örnekleri var. Gaziantep'te de hedefimize ulaşabilirsek, ihracata önemli katkı sunmayı planlıyoruz. Bu alanı hem meraklılar, hem girişimciler için cazip bir alan haline getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Amacımız oyun geliştirme sektörünün Gaziantep yöresinde ilerlemesine katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.

Gaziantep ve HKÜ oyun sektöründe adından söz ettirecek

Oyun sektörünü Gaziantep'te geliştirme imkanı bulduklarını ve üretilen projelerle Gaziantep ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin oyun sektöründe ilerde adından daha çok söz ettireceğini söyleyen Prof. Dr. Veysi İşler, Dünyada binlerce kişinin aynı anda, dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu olan Global Game Jam'i, (GGJ) İstanbul, Ankara'da ve İzmir'de olduğu gibi Gaziantep'te de gerçekleştirdiklerini ifade etti. Öğrencilerimden de talep gelince beraber etkinlikler yapmaya karar verdik diyen İşler, ‘‘Hasan Kalyoncu Üniversitesine geldiğimden bu yana; Gastrobilişim, Global Game Jam ve Hachathon gibi oyunla ilgili çok fazla etkinlik düzenledik'' dedi.

“HKÜ oyun merkezi, iş imkanı sunuyor”

HKÜ'de Zeugma Oyun Teknolojileri ve Oyunlaştırma Merkezi (ZOOM) diye bir araştırma merkezi kurduklarını ifade eden Veysi İşler ‘‘Merkezimizde bizimle beraber çalışan öğrencilerimiz var. Buraya öğrencileri görmeye gelen şirket sahipleri de var. Bence bu büyük bir iş imkânı. Heveslerini ve isteklerini gerçekleştirebilmeleri için bu alandan keyif alarak yapmalılar ve yapılan etkinliklere katılmalılar, katkı sağlamalılar” diye konuştu.