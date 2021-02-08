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Özaydın, Gazilik unvanı verilişinin 100'üncü yıl dönümünü kutladı

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Arif Özaydın, Gaziantep'e ‘Gazilik' unvanı verilişinin 100'üncü yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı.


Prof. Dr. Özaydın yayımladığı mesajda şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini belirterek, "Milli Mücadeledeki eşsiz direnişten ötürü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gaziantep'in 'Gazi' unvan ile taçlandırılmasının 100'üncü yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

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