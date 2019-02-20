Özbekistan'dan SANKO enerji çatalca RES'e ziyaret

Özbekistan'dan resmi görevli bir heyet, Sanko Enerji Çatalca Rüzgar Enerjisi Santralı'nda (RES) inceleme yaptı.

Sanko Enerji Çatalca RES İşletme Müdürü Mustafa Öğüt, ziyaretin, Dünya Bankası tarafından organize edilen çalışma gezisi ile Türkiye'nin enerji sektörünü yapılandırma ve geliştirmede gösterdiği başarı hakkında Özbekistan Hükümeti'nin bilgi edinmesi kapsamındaki gerçekleştirildiğini söyledi.

Özbekistan Hükümeti heyetinin santral kurulumu, işletimi ve rüzgar enerjisi hakkında bilgi aldığını belirten Öğüt, “Santralımız 100 MW kurulu güç ile yıllık ortalama 285 milyon kWh düzeyinde elektrik üretimi yaparak bulunduğu bölge ve ülkeye hizmet vermektedir” dedi.

Rüzgar enerjisinin verilen teşvikler ile birlikte Türkiye'de özellikle 2007 yılından itibaren ivmeli bir gelişim içerisine girdiğini kaydeden Öğüt, “Rüzgâr enerjisi temiz, çevre dostu, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır” diye konuştu.

Öğüt, Sanko Enerji Çatalca RES sayesinde atmosfere salınmayan karbondioksit miktarının yılda 240 bin ton olduğuna vurgu yaptı.

Sanko enerji

Sanko Enerji, bugüne kadar 1,5 milyar dolarlık yatırım yaparak gerçekleştirdiği altı hidroelektrik, iki rüzgar santrali ve bir jeotermal santrali ile toplam 670 MW kurulu güçle yenilenebilir kaynaklardan yılda 2,2 milyar kWh enerji üretmektedir. Önümüzdeki yıllarda yapacağı 1,5 milyar dolarlık ek yatırımla kapasitesini 1.683 MW'a çıkararak yılda 10 milyar kWh elektrik üretmeyi hedeflemektedir.

Yenilenebilir enerjiye dayalı üretim ile sağladığı karbon azalımı, teknoloji ve verimlilik odaklı elektrik üretim yatırımları ve operasyonları ile sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlamaktadır. Ülkenin jeotermal, kömür, güneş gibi kaynaklarını da değerlendirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecektir.