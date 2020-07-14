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Özel çocuklar lunaparkla tanıştı

Gaziantep polisi özel çocukları lunaparka götürdü, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün ‘Güven Kapımızda' projesi kapsamında Güneydoğu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel çocuklar lunaparka götürüldü. Hayatlarında ilk defa lunaparka gelen çocuklar doyasıya eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Polis ağabey ve ablaların eşliğinde eğlenen çocuklar daha sonra dondurma yiyerek günü sonlandırdı. Unutamayacakları bir gün geçiren çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

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