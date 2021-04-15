Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Özel Eğitim Topluluğu tarafından düzenlenen ‘'Özel Eğitim Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim'' konulu seminere, Amerika Birleşik Devletleri Saint Mary of the Woods College'den Doç. Dr. Suad Sakallı Gümüş konuk oldu.

Moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Kayhan'ın yaptığı söyleşide öğretmen eğitimi; meslek öncesi ve mesleğe başladıktan sonra hizmet içi eğitimler, işbirliği, ulusal ve uluslararası proje fırsatları olmak üzere çok boyutlu ele alındı.

Hayat boyu öğrenme

Doç. Dr. Sakallı Gümüş Türkiye'de yer aldığı projeleri, eğitim fakültesi mezunlarının kariyer fırsatları için özetledi. 2016 yılında ABD'ye öğretim üyesi olarak dönen konuk öğretim üyesi, North Carolina Eyaleti Appalachian State Üniversitesi'nde çalışmaya başladığında teori ve uygulama derslerindeki deneyimlerini, öğretmenlik mesleğinde hayat boyu öğrenme ilkesi ile açıkladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Kayhan ise öğretmen yetiştirmede, ortaöğretim sonu tercih ve kariyer planlama ile mezuniyet sonrası bölüm-fakülte-üniversite ile kopmayan bir bağ olması gerektiğinin altını çizdi. Katılımcıların soru cevapları ile tamamlanan oturuma, öğretmen olarak görev yapan HKÜ Mezunları da katıldı.