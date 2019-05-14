(Özel Haber) Diyabet hastalarının yaz umudu yemeniler

Gaziantep'te üretilen, özellikle sıcak havalarda insanların ayaklarını terletmeyen, kokudan koruyan ve ayak sağlığı açısından da pek çok faydası olan yöresel ayakkabı yemeniler şeker hastaları için de şifa oluyor.

Gaziantep'te üretilip yurt içinde pek çok yere satılan ve yurt dışına da ihraç edilen yemeniler şeker hastalarına da iyi geliyor. Saf deriden üretilen yemeniler özellikle yazın aşırı sıcaklarda ayakları terletmediği ve sağlıklı olduğu için tercih edilirken, bu özelliğinin dışında şeker hastalarında sıcak havalarda görülen ayak yanmalarına da iyi geliyor.

Bu özelliği nedeniyle yemeni giderek daha fazla kişinin tercihi haline gelirken film ve dizi sektörünün de gözdesi olmasıyla dikkat çekiyor. Kentte yıllardır yemenicilik yapan Mikail Tekin, "Ürettiğimiz yemeniler doğal olması, kimyasal madde kullanılmaması ve serin tutması nedeniyle tercih ediliyor. Terlemeye, mantara, ayak kokusuna ve kaşıntıya iyi geliyor. Bunun dışında en önemli özelliği ise şeker hastalarına iyi gelmesidir. Şeker hastalarının sıcak havalarda yaşadığı ayak yanmasını bu yemeniler önler. O yüzden şeker hastalarının tercih edeceği ayakkabı budur. Doktorlar hastalarına da bu ayakkabıyı tavsiye ediyor. Çorapsız giyildiğinde vücuttaki elektriği alır. Tekrar söylüyorum şeker hastalarının ayak yanmasını yüzde elli oranında önler, tamamıyla yok etmez" diye konuştu.

Hakiki deri olması nedeniyle terleme, koku ve mantar gibi rahatsızlıkları önleyen yemeniler şeker hastalarına derman olması nedeniyle de yoğun ilgi görmeye devam ediyor.