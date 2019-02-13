(Özel Haber) Siyasi anlaşmazlık aileyi dağıttı

Ardından evini ve arabasını da satan baba, her ay ödemek zorunda kaldığı 800 TL'lik nafaka nedeniyle şimdi ise icralık oldu. Kendisiyle kalan 4 çocuğuna bakmakta zorlanan baba, icralar nedeniyle evine bile gidemiyor.

Gaziantep'te yaşayan İsa Aslan, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle boşanmak zorunda kaldığı eşine ödediği aylık 800 TL nafaka nedeniyle zor günler geçiriyor. Beş yıl önce yapılan genel seçimlerde eşiyle farklı siyasi düşüncelere sahip olan, bu yüzden eşinden ve eşinin ailesinden yoğun baskı görüp tehdit edilen İsa Aslan'ın sıkıntıları boşanma kararının ardından tavan yaptı. Mahkemenin beş çocuktan en küçüğünü anneye, diğer çocukları da babaya vermesiyle başlayan süreç, İsa Aslan'ın aylık 800 TL nafaka ile maddi, manevi tazminata mahkum edilmesiyle son bulunca Aslan, tüm varlığını yitirdi.

Önce hastanelik oldu, sonra eşi ve çocuğunu kaybetti

Yaşanan süreç ve eşiyle boşanma nedenleri hakkında açıklamalarda bulunan İsa Aslan, "Bundan 4 yıl önceydi. O sıralarda seçim vardı. Eşim ve ailesi başka bir partiyi ben ise bir başka partiyi destekliyordum. Benden onların partisine destek vermemi istediler ve ben de bunu kabul etmeyince bana eşim ve ailesi türlü zorluklar yaşattı. Beni kendilerine rakip olarak gördüler, dövdüler, hastanelik ettiler. Bir de benim babamdan kalan biraz mirasım vardı onu almak için eşimin kardeşleri bana baskı yaptılar. Bunu da kabul etmeyince beni tehdit edip ailemi dağıttılar" dedi.

Elindeki her şeyi bir bir kaybetti

Eşiyle dört yıl önce boşandıklarını açıklayan Aslan, "Eşimle dört sene önce boşanmak zorunda kaldım ve dört yıldır da eşime aylık 800 lira nafaka ödüyorum. Artık bu parayı ödeyemeyecek duruma geldim. Çok kötü durumdayım. Neyim var neyim yok satmak zorunda kaldım. Evim vardı, sattım. Şuanda işsizim. Beş çocuğumuz vardı mahkeme çocukların dört tanesinin bana bir tanesini annesine verdi. En son elimde bir arabam vardı onu da icra yoluyla elimden aldılar. Köyde de biraz keçilerim vardı onları da nafaka borcu için satmak zorunda kaldım. Şuan benimle kalan dört çocuğuma ve yaşlı anneme bakamıyorum, bakmakta güçlük çekiyorum" şeklinde konuştu.

"Aylık 800 TL adil değil"

İsa Aslan, her ay 800 TL'lik nafakayı ödemeye gücünün bulunmadığını vurgulayarak, "Artık psikolojim de bozuldu ne yapacağımı bilmiyorum. Yani işim gücüm yok o yüzden 800 lira nafaka çok fazla ve adaletli değil. Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Yani biz çok zor durumdayız, bize yardım etsin, bir el atsın. Benim çocuklarım annem çok mağdur. Bu aylık 800 lira nafaka adil değil" ifadelerini kullandı.

"Annemin hataları yüzünden kardeşlerim acı çekiyor"

Babasıyla birlikte kalan 17 yaşındaki Esra Aslan ise annesinin hatasını babası ile birlikte kardeşlerinin de çektiğini söyledi. Esra Aslan, "Babam işsiz bu yüzden zor durumdayız. Yani annemin hataları yüzünden kardeşlerimin daha fazla acı çekmesini istemiyorum, annem psikolojisi bozuk bir insandı. Biz adalet istiyoruz sadece. Babamın daha fazla acı çekmesini de istemiyorum. Anneminde yanında kalan kardeşimin da daha fazla acı çekmesini istemiyorum. Biz kardeşimizi yanımıza almak istiyoruz. Bu nafakayı ödeyecek gücümüz de yok, kardeşlerim okula bile gidemiyor" ifadelerine yer verdi.

"Bundan 4 yıl önce annem babamı zehirlemeye çalıştı"

Annesinin yıllar önce babasını zehirlemeye kalktığı iddiasında da bulunan Esra Aslan, "Bundan 4 yıl önce annem babamı zehirlemeye çalıştı. Ben de bunu duyar duymaz gittim babama söyledim. Bu olaydan sonra da biz babam ve diğer kardeşlerimle oradan ayrıldık. Biz annemden ne sevgi ne de başka bir şey istemiyoruz. Sadece yakamızdan düşmesini istiyoruz. Yani o yokken de ben kardeşlerime, babama bakabiliyorum ve dört yıldır da yapıyorum zaten bunu. Yani biz sadece nafakanın düşmesini ve diğer kardeşimizin yanımıza gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

Esra ve diğer çocuklar, ekonomik sebeplerden ara verdikleri okula yeniden gidebilmenin hayaliyle yaşadıklarını kaydetti.