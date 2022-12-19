Özel harekat polislerinden nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı

Gaziantep'te Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikattaki rehine kurtarma anları film sahnelerini aratmadı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat çerçevesinde, çağrı hattına gelen ihbar değerlendiren Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, emniyet binasından zırhlı araçlar ve teçhizatlarıyla çıkış yaptı. Ekipler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait tramvayda rehin alınan vatandaşların kurtarılması için temsili operasyon düzenledi.

Operasyonla şahısları etkisiz hale getiren Polis Özel Harekat timleri, rehin alınan vatandaşları da kurtardı. Ekipler, daha sonrasında ise hassas burunlu dedektif köpekle vatandaşların rehin alındığı tramvayda bomba araması yaptı. Tatbikat ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"Teşkilatımızın Çelik Bileği Özel Harekat Polislerimizden nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı" ifadelerine yer verildi.