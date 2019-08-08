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Özel Hatem Hastanesi'nden Kurban Bayramı mesajı

Özel Hatem Hastanesi ve Hatem Okulları Genel Müdürü Dr.

Sermet Kileci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Dr. Kileci mesajında, “Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde yaşandığı özel günlerdir. Bu özel günlerden biri olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinci, mutluluğu ve manevi huzuru içerisindeyiz. Bayram'da tüm güzelliklerin ve iyiliklerin en güzel şekilde yaşanması temennisiyle tüm meslek gruplarının, özellikle ambulanslarda, acil servislerde nöbet tutan tüm sağlık çalışanlarımızın Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

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