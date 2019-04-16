İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Özel jeti ile Gaziantep'e gelen Suudi iş adamı havalimanında çiçekle karşılandı

Gaziantep’te yapılacak olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Gaziantep İş Yatırım Forumu’na katılmak üzere özel jeti ile Gaziantep’te gelen Suudi iş adamı, havaalanında çiçekle karşılandı.

Gaziantep'te yapılacak olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Gaziantep İş Yatırım Forumu'na katılmak üzere özel jeti ile Gaziantep'te gelen Suudi iş adamı, havaalanında çiçekle karşılandı.


Suudi Arabistan merkezli 'Bin Dawood' marketler zinciri yönetim kurulu üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda 17 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Gaziantep İş ve Yatırım Forumu'na katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Özel jeti ile gelen Suudi iş adamı, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, GTB Odası Başkanı Mehmet Akıncı tarafından Gaziantep Havalimanı'nda çiçekle karşılandı. Ailesi ile birlikte kente gelen iş adamı, havalimanında bir süre Türk oda başkanları ile görüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.