Özel MMT Amerikan hastanesi Covıd-19 testi için yetkilendirildi

Türkiye'nin ve Gaziantep'in ilk özel hastanesi olan Özel MMT Amerikan Hastanesi korona virüs (Covid-19) PCR testi hizmetiyle bölgeye ve Gaziantep'e hizmet vermeye devam ediyor.

Gaziantep'te, Covıd-19'un kesin tanısının konulduğu PCR sürüntü testi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerde testin yapıldığı ifade edilerek, bu test dışında yapılan testlerin tanı niteliği taşımadığı ifade edildi. Özel MMT Amerikan Hastanesi, bünyesindeki PCR tanı Laboratuvarı sayesinde daha fazla kişiye test yapılma olanağı sağlamayı hedefliyor.

Gaziantep'te Covid-19 PCR testini yapan 5 hastaneden birisi olan Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatör- Başhekimi Opr. Dr. Cezmi Ük, “ Her zaman olduğu gibi yine bölgemize ve Gaziantep'e en iyi şekilde hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor. Covıd-19 tanı alanında en ileri ve en güvenilir tekniklerden birisi o Covıd-19 PCR Laboratuvarımız ile artık 2 saat gibi kısa bir sürede sonuç verebiliyoruz. Hastaneye gelmekten çekinen vatandaşlarımıza gerek evlerine gerekse de iş yerlerinde gidip sürüntü alınarak, güvenilir bir şekilde hastalarımıza sonuçlarını bildiriyoruz. PCR testi, hastalığın tanısının erken evrede konulması, tedavi, izolasyon ve önlem sürecinin erken başlamasına yardımcı olmaktadır. Bazı hastanelerde hızlı sonuç veren çeşitli antijen ve antikor testleri yapılmaktadır. Ancak bu testlerin Bakanlık tarafından kesin tanı niteliği taşımadığı belirtilmiştir. Yurt dışına çıkma planınız varsa birçok ülkeye giriş için zorunlu olan PCR testlerinizin sonuçlarını vakit kaybetmeden alabilirsiniz” sözlerini kaydetti.

Covıd-19 PCR testini sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları ev ve iş yerlerine giderek yapmaya devam ettiklerini dile getiren Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü-Başhekimi Opr. Dr. Cezmi Ük, “ Vatandaşlarımızın 0531 935 8129 numaralı telefonu aramasının ardından tam koruyucu donanımlarla evlere giden konusunda uzman personeller kısa süre içerisinde numune alımını gerçekleştiriyor. Test sonuçları ise kişiye en geç 24 saat içerisinde iletilerek gerekli tedavi süreci başlatılıyor. Daha detaylı bilgi için vatandaşlarımız 0531 935 8129 veya 0850 222 2224 numaralı telefonu arayabilir” ifadelerini kullandı.