Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde ilk aşı uygulandı

Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde ilk aşı, hastane Başhemşire Birgül Uğurlu'ya yapıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verilmesinin ardından korona virüs aşıları Gaziantep'teki sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı. Gaziantep'teki Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde ise ilk aşı Hastanenin Başhemşiresi Birgül Uğurlu'ya yapıldı Aşılamada hazır bulunan Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Opr. Dr. Cezmi Ük, “Vatandaşlarımız E-devlet, E-Nabız, Alo 182 ve hastanemizin 0850 222 22 24 ve 444 5 424 numaralarından randevu alarak aşılarını kurumumuzda yaptırabilirler” dedi.

Aşı uygulamasında hazır bulunan Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Opr. Dr. Cezmi Ük, “Tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlandı. Bizlerde ilk olarak Sağlık Hizmetleri Müdürümüz ve Başhemşiremiz Birgül hanımdan başladık. Tüm personelimiz sırasıyla randevularını alarak aşıları uygulanacak. Bilindiği gibi 4-5 gün önce biz aşı odalarımızı hazır hale getirmiştik. Hastane olarak aşı uygulamalarına da başlamış durumdayız. Aşı uygulaması için hiçbir ücret talep edilmemektedir" diye konuştu.