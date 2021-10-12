(Özel) Pandemide tespihlere yoğun ilgi

Tüm dünyayı saran Kora virüs dolayısıyla vatandaşlar daha çok evde vakit geçiriyor. Ev sıkılan vatandaşlar tespihlere daha çok ilgi gösteriyor. 17 yıldır tespih işiyle uğraşan ve Gaziantep'te tespih satan Muhammed İbrahim, pandemi dolaysıyla işlerinin arttığı söyledi. İbrahim, en çok satılan tespihin sıkma kehribar olduğunu belirtti.

“En çok tercih sıkma kehribarlar”

17 yıldır tespih imalatı ve satışı yapan Muhammed İbrahim vatandaşların daha çok sıkma kehribar tespihleri olduğunu belirterek, “Kehribar, oltu taşı, kuka, gümüş, sedef gibi onlarca çeşit tespih mevcuttur. Vatandaşların en çok tercih ettiği sıkma kehribar çeşidindeki tespih modelleri oluyor. Tespihlerin birçok özelliği var örneğin; kuka tespih ağaçtan yapılıyor ve Osmanlı döneminde doktorlar ameliyattan önce kuka tespihini kullanırdı. Kuka tespihi mikrop temizleme ve teri önleme özelliği sayesinde Osmanlı döneminde ameliyat öncesinde doktorlar tarafından kullanılırdı. Yaz dönemlerinde daha çok kuka tespih satılıyor. Damla kehribarın ateş düşürücü ve sarılığı engelleme gibi özellikleri vardır. Hatta diş çıkaran çocukların ateşi çıkar bu nedenle de çocukların ateşinin düşmesi için damla kehribar tespih kullanılır” dedi.

“Pandemide ilgi arttı”

Pandemi döneminde tespihe ilginin arttığını ifade eden İbrahim, “Pandemi döneminde tespihe ilgi arttı çünkü herkes evlerinde oturuyor, canı sıkılıyor bu nedenle de tespihe ilgi arttı. Gençler de tespih kullanıyor ancak tespih kullanımı daha çok 40-50 yaş aralığındaki vatandaşlarda yaygın. Tespihte fiyat işçiliğe ve kaliteye göre değişiyor. Örneğin bir ustanın işçiliği daha zahmetlidir bu nedenle de fiyatı ona göre fazla olur. Fabrikasyon şeklinde toplu olarak üretilen tespih daha ucuz oluyor. Tespihten anlayanlar eline aldığında dahi tespihin orijinal mi yoksa fabrikasyon mu olduğunu bilebilir. Tespihin orijinal olduğunu anlamak bir zor ancak orijinal tespih kokusundan belli olur. Eğer tespih reçine kokuyorsa orijinaldir ancak plastik ya da farklı bir koku varsa orijinal değildir” diye konuştu.