(Özel) Sessiz ölüme kameralı önlem

Soba zehirlenmesi olaylarını en aza indirmek isteyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kameralı baca temizliği sistemi ile önlem almaya başladı. İtfaiye Daire Başkanlığının yetki verdiği ekipler, talep gelen evlere giderek önce kamera sistemi ile baca içerisinde inceleme yapıp, ardından metrelerce yükseklikteki bacaları tek tek temizliyor. Profesyonel ekipler evin içerisinde bulunan baca deliklerini alüminyum folyo ile kapatarak, ardından kılavuz olarak tabir edilen çelik tel ile binaların bacalarını temizliyor.

Önce tıkanıklık kontrol ediliyor

Vatandaşların henüz alışkın olmadığı bu sistemle eve gelen ekipler özel bir kamera sistemi ile baca içerisindeki tıkanıklığı kontrol ediyor. Baca temizliği bitince ise, en alt katta bulunan binanın baca deliğinden özel bir makine ile bütün isi temizliyor. Tüm işlemlerini bitiren ekipler, son kontrollerini sobayı yakarak test ediyor.

Doğru soba kurulumu yetmiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, doğru soba kurulumu ve doğru yakıtın yanı sıra doğru baca temizliğinin de önemine dikkat çekerek, ”Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak vatandaşlarımızı özellikle soba zehirlenmelerine karşı uyarıyoruz. Bunların başında ise doğru bir baca temizliği, doğru bir soba kurulumu ve doğru yakıt geliyor. Zehirlenme vakalarının ardından yaptığımız araştırmalarda olayların büyük çoğunluğunun baca temizliğinin yapılmamasından kaynaklanıyor. Yaz aylarında bacalar tıkanabiliyor. Profesyonel ekip geldiğinde arkadaşlarımız kamera ile de bakıyorlar. Bütün bina bu şekilde kontrol edilip açılıyor. İyi bir soba kurup iyi bir yakıt kullanmak yeterli olmuyor baca çekmiyorsa kötü sonuçlara yol açabiliyor. Küçük bir temizlik büyük vakaları önleyebiliyor” dedi.

En önemli konu ideal baca şapkası

Gaziantep itfaiyesinin konu ile ilgili yetki verdiği firmanın sorumlusu Mustafa Şahan, bacaların üzerini kapatan baca şapka boylarının ideal olması gerektiğini söyledi. Şahan, ”Önce bacaları kapatıyoruz. Vatandaşların evleri kirlenmesin diye. Sonra tıkalı yer varsa kamera ile izleyip tespit ediyoruz. Daha sonra bacayı yukarıdan aşağı kılavuz ile temizledikten sonra en alt kattan islerini alıyoruz. İşlemlerimiz tamamlandıktan sonra çekmeyen yer varsa kontrol edeceğiz" diye konuştu.