Özel sporcular, Avrupa şampiyonasına Gaziantep'te hazırlanıyor

Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde bulunan ve TFF tarafından 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi çerçevesinde desteklenen Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 30 Eylül-7 Ekim 2023 tarihlerinde İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek olan Down Sendromu Futsal Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yaptığı kampla başladı.

Daha önce Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü oldular

Daha önce, 4-11 Ekim 2021 tarihinde İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan, 01-10 Nisan 2022 tarihinde Peru'nun Lima şehrinde düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası'nda da dünya üçüncüsü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, önümüzdeki yıl düzenlenecek Avrupa şampiyonası öncesi hazırlıklarına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sponsorluğu ve ev sahipliğinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu'nda başladı.

Zekeriye Efiloğlu: "Down Sendromu Futsal Milli Takımı'nın Gaziantep'te kamp yapması bizim için çok önemli"

Önümüzdeki yıl İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi Down Sendromu Futsal Milli Takımı'nı "Spor Şehri Gaziantep"te ağırladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriye Efiloğlu, "Türkiye'de Engelsiz Sporlar Şube Müdürlüğü sadece Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde bulunmaktadır. Dolayısıyla bu farkındalığı ortaya koymak açısından Down Sendromu Futsal Milli Takımımızın Gaziantep'te kamp yapması bizim için çok önemli. Daha önce buna benzer organizasyonlara imza attık. Tekvando ve karate işitme engelliler de Türkiye Şampiyonası düzenledik. Yine bisiklette dünya şampiyonası düzenledik. Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü olan milli takımımızı Gaziantep'te ağırlamak bizim için büyük bir onur ve gururdur. Bir farkındalık oluşturulacaksa, bir ayrıcalık yapılacaksa milli takımımıza ve down sendromlu milli takımımıza yapılmalıydı. Büyükşehir Belediyesi olarak da 10 gün boyunca milli takımımızın tüm masraflarını üstlenmiş bulunmaktayız" dedi.

İbrahim Acar: "Hazırlıklarımıza Gaziantep'ten başlamaktan mutluyuz"

30 Eylül-7 Ekim 2023 tarihlerinde İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek olan Down Sendromu Futsal Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Gaziantep'te yaptıkları kampla başladıklarını söyleyen Down Sendromu Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, "Sporun şehri Gaziantep'te bulunmaktan mutluyuz. 2021 yılında Avrupa Şampiyonu, 2022 yılında da takımımız dünya üçüncüsü oldu. Ülkemizde engelliler branşında ilk Avrupa ve Dünya Şampiyonluğunu getirdik. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de bizi burada ağırlaması mutluluk ve gurur verici. Çocukların çalışmaları gayet iyi gidiyor. Bilindiği üzere ülkemizde belediyeler arasında da Engelliler Spor Şube Müdürlüğü Gaziantep'te bulunuyor. Onlar da her zaman bizlerin yanında. O yüzden onlara da katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Farklı farklı illerde kamp yaparak down sendromlu çocukların daha iyi gelişimi ve futsal açısından daha iyi olmaları için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Birkan Dikici: "İnşallah Avrupa şampiyonu oluruz"

Down Sendromu Futsal Milli Takımı Kaptanı Birkan Dikici ise, "Hazırlıklarımız devam ediyor, önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Bu süreçte kamplarımız devam edecek. Hocalarımızın bizlere destekleri çok ve bizi yoğun bir şekilde çalıştırıyorlar. Gaziantep'in en çok yemeklerini, tarihi yerlerini ve baklavasını merak ediyorum. Avrupa Şampiyonluğunu elde edebilmek için çok çaba sarf ediyoruz. Hocalarımızın da bizlere destek çıkacaklarını çok iyi biliyorum. İnşallah Avrupa Şampiyonu oluruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Takım kadrosunda; Volkan Yavuzaslan, Hami Haldiz, Anıl Koçak, Birkan Dikici, Resul Orakçı, Mert Uruk, Hüseyin Dinç, Tahra Kavis, Furkan Özdemir, Muhammet Emin Bekgöz ve Anıl Demir ile antrenör kadrosunda; İbrahim Acar, Uğur Ari, Hüseyin Dağdelen ve İlyas Sarı'nın bulunduğu Down Sendromu Futsal Milli Takımı, 21 Aralık tarihine kadar hazırlıklarını Gaziantep'te sürdürecek.