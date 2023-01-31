Özel yetenekli gençlere özel eğitim

Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu'na katılan gençler, hedefleri olan üniversitelere uzman eğitmenler eşliğinde hazırlanıyor. Farklı üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına özgü sınav parkurlarının birebir modellendiği çalışmalarda, kursiyerlerin gelişim düzeyleri de özenle takip ediliyor.

Hayal ettikleri mesleğe giden yolda kursiyerlere modern tesislerde, vasıflı şartlarda hazırlık yapma fırsatı sunan Şehitkamil Belediyesi, meslek edindirme kurslarıyla gençlerin yanında olmayı sürdürüyor. Özel yetenek parkuru sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarını (BESYO) kazanmak isteyen öğrenciler için farklı üniversitelerin sınav parkurlarını birebir modelleyen Şehitkamil Belediyesi, çalışmalar esnasında uyguladığı sporda performans testlerinin ardından kursiyerlerin ihtiyaçları çerçevesinde uzman eğitmenler tarafından hazırlanan programlarla kursiyerlerin gelişimlerini yakından takip ediyor.

Çalışmalarda birebir ilgi gösteriliyor

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına Hazırlık Kursu'nda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmalar esnasında kursiyerlerin ihtiyaçları çerçevesinde birebir ilgi gösterildiğini belirtti. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu sözleri kaydetti:

“Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu'nda 3. dönem çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu süre zarfında gerçekleştirilen fiziksel yeterlilik ve özel yetenek gerektiren sınavlarda yüzde 96'nın üzerinde bir başarı oranı yakaladık. Şu anda Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Sınavlarına Hazırlık Kurslarının dışında polis, subay, astsubay, bekçi olmak isteyen gençlerimiz için de çalışmalar devam ediyor. Gençlerimiz, kurslarımıza müracaat ettiklerinde ilk testleri gerçekleştiriliyor. Bu testler aylık olarak tekrarlanıyor ve kursiyerlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde antrenman programları dizayn ediliyor. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulları Sınavlarına hazırlık süreci ortalama 6-7 aylık periyot boyunca devam ediyor. Bu süreçte kursiyerlerimizin antrenmanlar dışında beslenmelerinden, psikolojik olarak sınava hazır olmalarına kadar uzmanlarımız birebir olarak süreçle ilgileniyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimize yürekten başarılar diliyorum.”