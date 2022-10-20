Özhaseki CHP'li belediyelere Şahinbey Belediyesini örnek gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde Yüreğir Belediyesi'ne yaptığı ziyaretinde, CHP'li belediyelere, Şahinbey Belediyesi'nin çalışmalarını örnek gösterdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 5-9 Ekim tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik yapılan, Tam Bana Göre Festivali'nde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptığı hizmetleri yakından takip ettiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Adana'da düzenlediği basın toplantısında Şahinbey Belediyesi'nin hizmetlerini örnek gösterdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki CHP'li belediyelere Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları örnek almaları gerektiğini belirterek, ''AK Parti olarak bütün siyasetimiz genelde ve yerelde eser ve hizmet siyasetidir. Kimseyi dışlamadan ve ayrıştırmadan şehrimizde kim yaşıyorsa hizmet ediyoruz ve bununda neticesini alıyoruz. Tabii herkesin de böyle yapmasını istiyoruz. Sadece 5-6 tane küçük kulübe gibi yer yapıp, bunun için de Genel Başkan çağrılıyor. Onların yaptığı bir battı çıktı iken, Şahinbey Belediyesi 3 katlı Köprülü Kavşak, Şahinbey Kültür ve Sanat Merkezi ve Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesini olan Şahinbey Kütüphanesi yapıyor. Şimdi bir tarafta Adana Belediyesi bir tarafta ise bizim Şahinbey İlçe Belediyemiz. Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasındaki farkı anlatmaya Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerin görüntüleri yeterlidir diye düşünüyorum” dedi.

Türkiye'ye örnek göstermişti

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 5-9 Ekim tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik yapılan Tam Bana Göre Festivali'nde yaptığı konuşmada ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun projelerini tüm Türkiye'ye örnek göstermişti. Özhaseki, konuşmasında, ''Biz Gaziantep'i yıllardır takip ediyoruz. Özellikle de Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu yakından takip ediyoruz. Ankara'dan ödenekler artsın da ben biraz iş yapayım diyenlerden değil. Kendine has bir usulle Türkiye'ye örnek olacak bir şekilde hem öz gelirlerini artırıyor hem de o bölgede yaşayan insanlara son derece yardımsever bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Çok büyük projeler yapıyor onları bende yakından takip ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geldiğinde 3 katlı köprülü kavşağın açılışını da gerçekleştirecek. Ben katıldığım televizyon programlarında Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu örnek gösteriyorum. İstanbul'da Şahinbey nüfusunun 20 kat büyüklüğünde bir belediye var. Bütçe olarak da devletten 30-40 misli fazla alıyor. Katıldığım bir organizasyonda o belediyenin projelerini de izledim ve hodri meydan dedim. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıkları, işte Şahinbey Belediyesi'nin yaptıkları, dedim. Ancak onların ne iş yapmaya niyeti var ne de öyle bir becerileri var. AK Partili Belediyelerde bir taraftan çok iyi işler yapıyor. Bunlara en iyi örneklerden bir tanesi Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun projeleridir'' demişti.