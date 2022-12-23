Özkeçeci'den 25 Aralık mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkeçeci mesajında, “Medeniyetlerin beşiği, kadim yurdumuz Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamakta; ecdadımızın vatan, millet, bayrak ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin haklı gururunu yaşamaktayız.

101 yıl önce bugün; birlik ve beraberlik içerisinde genç, yaşlı, kadın, erkek ayırt etmeksizin şehrimizin kahraman insanları işgale dur dedi ve iman dolu göğüsleriyle düşmanın hain emellerine sur çekti. Atalarımız, şanlı bir direniş ortaya koyarak büyük bir destan yazdı ve şehrimizi ilelebet düşman işgalinden kurtardı. Bizler de kahraman ceddimizden bize miras kalan bu ruhla, mukaddes topraklarımıza sahip çıkıyor; aynı inanç ve kararlılıkla bizlere aktarılan vatan sevgisini yaşatmak ve bağımsızlık ateşini gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Aynı azim, inanç ve kararlılıkla ülkemizi; içerideki ve dışarıdaki tüm tehditlere karşı korumaya devam ediyoruz. 25 Aralık ruhunu; ilmin ve bilimin ışığında ilelebet yaşatmaya gayret ediyoruz. Nasıl ki 101 yıl önce düşmanı emperyalist emelleriyle birlikte bu topraklardan ebediyen söküp attıysak; aynı şuur ve imanla 15 Temmuz 2016'da da ülkemize, istiklalimize ve istikbalimize kast edenlere karşı meydanlarda direnerek nitekim bunun en güzel örneğini sergiledik. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin 25 Aralık Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesinde emeği geçen her bir geçmişimizi, 6317 şehidimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.