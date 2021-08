Özkeçeci'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Özkeçeci, bu zaferin, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesi olduğunu vurguladı.

Özkeçeci mesajında, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığındaki ordularımızla kazandığımız, Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferinin 99. yıl dönümüdür. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast etmek isteyen güçler daima devletimizi bütün azamet ve kudretiyle karşılarında bulacaktır. 30 Ağustos bir milletin el ele vererek vatanını, namusunu, şerefini düşman işgalinden kurtardığı bir gündür. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda son devletimiz olan Cumhuriyetimizin de müjdecisidir. 30 Ağustos Zaferi, tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimizin gücünün ortaya koyulması bakımından da büyük anlam ifade etmektedir. Aziz milletimiz, imkânsızlıklar içinde bulunsa da, milli ve manevi değerlerini canını ortaya koyarak korumasını bilmiş, inandığı yoldan asla dönmemiş, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Milletimizin aynı kararlılığı sergilemeye devam etmesi sayesinde bizler, artık her türlü vesayet zincirini kırmış olan, yarınlarından kaygı duymayan bir ülkede yaşamanın gururu içerisindeyiz. Demokratik, ekonomik, siyasi yönden Türkiye'yi daha da güçlendireceğiz. Yeni Türkiye vizyonumuzdaki hedefleri gerçekleştirmek, toplumsal refahı daha da artırmak, ordumuzun imkân ve kabiliyetlerini daha da yükseltmek suretiyle, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getireceğiz. Aziz milletimiz, büyük fedakarlıklarla zafer kazanan ecdadından aldığı ilhamla bugün de ülkesine sahip çıkıyor, onu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. 99 yıl önce olduğu gibi, 15 Temmuz günü de ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin cesareti karşısında çaresiz kaldılar. Vatanını kendi canından daha çok seven kadınlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, çocuklarımız, yani tüm milletimiz bir destan yazdı. 30 Ağustos Zaferi gibi, 15 Temmuz mücadelesi de tarih kitaplarında yerini alacak ve gelecek nesiller için vatanseverliği, kardeşliği, azmi ve gururu simgeleyecek. İnanıyorum ki, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi ile çelikleşen millet iradesi, tıpkı 30 Ağustos ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonraki tehlikeleri de bertaraf edecektir. Türkiye'yi kirli hesaplarla, şiddetle, terörle, tehditle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Her kayıt ve şartta bütün sorunlarımızın demokrasi ve hukuk zemininde çözülmesi için samimiyetle ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Milletimizden aldığımız güçle Türkiye'yi 21. asrın güçlü, ileri devletlerinden biri haline getirmek için büyük emekler sarf ediyoruz. Bütün vatandaşlarını hukuk ve adaletle kucaklayan büyük Türkiye hedefimize doğru milletçe yürüyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle güçlendirerek milletimizin mutluluğunu artırmaya ve yaşadığımız sorunları aşmaya bütün gücümüzle gayret gösterdiğimizden herkes emin olmalıdır. Bu inançla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve başta Gaziantepli hemşerilerim olmak üzere bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin yiğit kahramanları ile bütün şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.