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Özkeçeci'den Rektör Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğüne atanan Prof.

Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın heyecan verici projelerinin olduğunu vurgulayan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, “Gaziantep Üniversitesi ile el ele vereceğiz. Hocamızın başarısı Gaziantep'in başarısı olacak” dedi. Rektör Prof. Dr. Özaydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Üniversitemizi ve şehrimizi ortak akılla daha da ileri götüreceğiz” diye konuştu.


Ziyarete AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'nin yanı sıra AK Parti İl Yönetimi ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da katıldı.

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