Özlenen "Yazıyor, yazıyor" günleri yeniden yaşandı

Ayntâb Haberleri Gazetesi'nin ilk sayısının yayınlanışından 100 yıl sonra tekrar basımını gerçekleştirerek Gazianteplilerin takdirine sunan Şehitkamil Belediyesi, gazetenin dağıtımını da eski zamanlardaki gibi gerçekleştirdi. Sokaklarda ‘yazıyor, yazıyor' diye bağırarak gazetenin 2. baskısını dağıtan çocuklar, Gazianteplilere geçmiş günleri hatırlattı.

Ayntab Haberleri Gazetesi'nin ilk sayısının 100 yıl sonra tekrar gündeme gelmesini sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, orijinal dili Osmanlıca olan gazeteyi hem orijinal dilinde hem de günümüz Türkçe çevirisiyle okuyucuların takdirine sundu. Gazetelerin elde satışının yapılarak okuyucuya ulaştırıldığı yıllarda olduğu gibi ‘yazıyor, yazıyor' diyerek Gaziantep sokak ve meydanlarında Ayntâb Haberleri Gazetesi'nin ilk sayısının ikinci baskısını dağıtan çocuklar, okuyuculara gazetenin içeriğiyle ilgili bilgi de verdi.

25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünde dağıtımı yapılan gazetelere yoğun ilgi gösterildi. Gazeteyi inceleyen okurlar, gazetenin şehrin basın tarihi açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade ettiler ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.

Tarihimize ışık tutan bir gazete

Yapılan çalışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Muharrem Tuzlu, 100 yıl önce baskısı yapılmış bir gazeteyi eline almanın heyecanını yaşadığını dile getirdi. Gazianteplilerin araştırmacı bir kimliğe sahip olduklarını kaydeden Tuzlu, şunları söyledi:

“100 yıl önce basılmış bir gazetenin elimizde olması heyecan uyandırıcı bir durum. Biz Gaziantepliler, tarihimizle ilgili çok meraklıyız, öğrenmeye meyilli insanlarız. Ayrıca araştırmacı bir kimliğe sahibiz. Tarihimizle ilgili Şehitkamil Belediyemizin öncülük yaparak 100 yıl önce baskısı yapılmış, tarihimize ışık tutan bir gazetenin bizlere ulaştırılmasını sağlaması çok güzel bir durum. Bu çalışmanın insanlara faydalı olacağını düşünüyorum. Gazetenin içeriğinin insanlarda merak uyandıracağını düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

"Hem Arapça hem Türkçe"

Yapılan çalışmanın önemine vurgu yapan Akgün Gürbüz, “100 yıl önce ilk baskısı yapılan Ayntâb Haberleri Gazetesi'nin orijinal Arapça halinin ve günümüz Türkçe çevirisiyle tekrar yayımlanması gerçekten de çok anlamlı bir çalışma olmuş. Tarihi mirasın çok kıymetli olduğu bu zamanlarda böyle güzel bir çalışma yapılmış. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ayntab Haberleri Gazetesi

20 Aralık 1918 (26 Kânunuevvel 1334) tarihinde yayın hayatına başlayan Ayntâb Haberleri Gazetesi; haftada üç gün olarak salı, perşembe ve cumartesi günleri çıkmaktaydı. 22x34 boyutlarında ve iki sayfadan oluşan gazete; siyasi, ilmi, içtimai, iktisadi ve edebi bir yayındı. Gazetenin imtiyaz sahibi ve aynı zamanda başyazarı Kethüdazâde Hüseyin Cemil (Göğüş) idi. Ali Kemal (Göğüş) ve Celal Kadri (Barlas) da gazetenin çıkarılmasına katkı sağlayan önemli isimlerdi. Gazetenin adet olarak fiyatı 20 para iken altı aylık abone bedeli 3 mecidiye olup bir yıllık abone bedeli ise 5 mecidiyeydi. ‘Ayntâb Türklüğün Bir Kalesidir' sloganıyla çıkan olan gazete, şehrin önde gelen isimlerinden Kethüdâzâde İbrahim Efendi'nin oğlu olan Hüseyin Cemil'in şahsi girişimleri neticesinde gündeme gelmişti.