Ozon tedavisinin uzun yıllardır yaygın olarak kullanılan tamamlayıcı bir destek tedavisi olduğunu belirten Liv Hospital Gaziantep Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uzm. Dr. Başak Öğüt Perktaş ozon tedavisinin bilinmeyen faydaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ozon tedavisinin bağışıklık sistemini düzenleyip güçlendirerek enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırdığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Başak Öğüt Perktaş, “Ozon kaslarda biriken toksini giderme özelliğiyle kaslarda gevşemeye yol açar; bu sayede gevşeyen kaslar yumuşar ve esneklik artar, eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir, damarları yeniler ve tansiyonu düzene sokar. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir, yüksek kan şekerini düşürür, mikrobik hastalıklarda bakteri ve virüslerin öldürülmesi sağlar” dedi.

Uzm. Dr. Perktaş, ozon tedavisinin atmosferde bulunan ve bizler için hayati önemi olan oksijen gazının ‘zenginleştirilmiş oksijen' olarak bilinen ozon gazı halinde kan, serum veya bölgesel uygulamalar aracılığıyla vücuda verilen bir tedavi olduğunu söyledi.

“Doza göre çeşitli etkiler gösterir”

Ozonun uygulanan doza göre çeşitli etkiler gösterdiğini dile getiren Perktaş, “Ozon, düşük dozlarda verildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun oksijenlenmesini artırır, dolaşımı ve dokuların beslenmesini böylece iyileşmeyi sağlar. Daha yüksek dozlarda ise mikrop öldürücü etkisi ön plana çıkar böylece bakteri ve virüslerle savaşta vücudun en önemli silahlarından biri haline gelir'' ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 15 dakikadan ortalama 12-15 seans sürüyor”

Tedavi sırasında oksijen gazının özel bir cihaz yardımıyla ozon gazına dönüştürüldüğünü belirten Uzm. Dr. Perktaş, “Uygulama bölgesi ve ozon dozları hekim tarafından belirlenir. Her seans yaklaşık 15 dakika sürer ve ortalama 12-15 seans tedavi yapılır. Hasta işlem sonrası sıkıntı duymaz günlük şişlerine hemen dönebilir'' şeklinde konuştu.

“Ozon tedavisinin yararları”

Ozon tedavisinin yararlarından bahseden Uzm. Dr. Perktaş, “Bağışıklık sistemini düzenleyip güçlendirerek enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır, kaslarda biriken toksini giderme özelliğiyle kaslarda gevşemeye yol açar; bu sayede gevşeyen kaslar yumuşar ve esneklik artar, eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir, damarları yeniler ve tansiyonu düzene sokar. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir, yüksek kan şekerini düşürür, mikrobik hastalıklarda bakteri ve virüslerin öldürülmesi sağlar. Halsizlik, isteksizlik, uykusuzluk, enerji azlığı, odaklanma güçlüğü, kronik yorgunluk, yaygın kas ağrıları, depresyon, anksiyete, panik atak gibi belirtilerin ortadan kalkmasına yardımcı olur” açıklamasında bulundu.

“Hangi hastalıklarda uygulanır”

Vücuttaki tüm dokular oksijen kullandığı için hemen hemen tüm hastalıklarda ozon tedavisinin kullanabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Başak Öğüt Perktaş ozon tedavisinin uygulandığı hastalıkları şu şekilde sıraladı:

“Ozon tedavisi, ağrı tedavisi (eklem kireçlenmeleri, eklem romatizması, boyun, bel fıtığı, sırt ağrısı, fibromiyalji, yumuşak doku problemleri, topuk dikeni, tenisçi dirseği, golfçü dirseği), halsizlik, zihinsel ve bedensel yorgunluk, uyku bozuklukları, bası yaraları, şeker hastalıklarının iyileşmeyen yaraları ve kangren, bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, fissür, fistül), baş dönmesi (vertigo), hepatit B, hepatit C gibi virüs kaynaklı hastalıklar, romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, kronik ağrı sendromu gibi romatizmal hastalıklar, bazı cilt hastalıkları(sedef, sivilceler), ışın tedavisi (radyoterapi) sonrası stresle mücadele ve uykusuzluk gibi durumların tedavisinde ozon tedavisi uygulanmaktadır.”