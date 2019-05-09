Özpolat Makina'dan üstün inovasyon başarısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovalig Ödül Töreni'nde, Özpolat Makina Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG'de İnovasyon kaynakları kategorisinde Üstün Başarı Sertifikası verildi.

Firma olarak, Ar-Ge ve inovasyonu kendisine ilke edinen Özpolat Makina TİM tarafından düzenlenen Türkiye'den 1216 firmanın katıldığı yarışmada ödüle layık görüldü.

2014'ten beri her yıl düzenlenen yarışmaya 5. yılında 1216 firma katıldı. Tüm sektörlerden hem özel hem kamu kuruluşlarının katılabildiği yarışmaya en çok katılım bilişim hizmetleri ve makina ve aksamları sektörlerinden yapıldı. Özpolat'ın geliştirdiği, Endüstri 4.0 ile uyumlu ve yapay zekayla çalışabilen Smartmill - Akıllı Değirmenler teknolojisi tüm dünyada beğeniyle karşılanıyor. Yeni nesil değirmenlerde yapay zekanın yardımıyla insan eli değmeden ve sürekli yüksek kaliteyle ve verimde üretim yapılabiliyor. Özpolat Makina, Smartmill teknolojisi ve sahip olduğu Ar-Ge ve inovasyon altyapısıyla bu ödüle layık görüldü. Gaziantep ve Türkiye için katma değerli üretim yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Özpolat Makina Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, "Firmamız değirmen makineleri konusunda uzmanlaşmış, en son teknolojiyi kullanan yapıya sahip. 80 uzman personelimizle bilgisayar destekli tasarım terminali ve CNC takım tezgahları ile başarılı üretimimize devam ediyoruz” dedi.

Makina sektörünün Gaziantep ve ülkemiz için çok stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Ali Özpolat, “Bu sektöre daha fazla önem vererek önünü açmalıyız. O zaman dünya ülkelerine katma değeri yüksek ürünler satarak ihracat rakamlarımızı daha yukarılara çıkartabiliriz. İleri teknolojideki ürünleri, katma değeri yüksek ürünleri bu sektör üretecek. Dolayısıyla bu sektöre çok büyük görevler düşüyor” diye konuştu.