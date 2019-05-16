Öztürkmen'den ekonomi uyarısı

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, Türkiye'nin rotasını ekonomiye, yatırıma ve istihdama çevirmesi gerektiğini söyledi.

Öztürkmen, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda seçimlerle vakit kaybettiğini, bu sürede geçen zamanın en kısa zamanda telafi edilmesi gerektiğini belirtti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından İstanbul'da yaşanan belirsizliğin 23 Haziran'da tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Öztürkmen, “Seçim 1 günde yapılıp bitiyor ama öncesi ve sonrasıyla 1 yılımıza mal oluyor. 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin ardından seçimin gündemden çıkması gerekiyor. Gündemimiz yatırım, ekonomi ve istihdam olmalıdır. Türkiye'nin geleceğe umutla bakabilmesi için bunlara odaklanmalıdır. Eğer büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz varsa buna mecburuz” dedi.

Seçim defterinin kapatılması ve ülkenin gerçek gündemine yoğunlaşmanın gerektiğine dikkati çeken Öztürkmen, İstanbul için yapılacak seçim sürecinde sevgi ve saygının galip gelmesini umut ettiğini vurguladı. Bu sürecin atlatılmasıyla Türkiye'nin seçim muhabbetlerine uzun bir süre ara vermesini beklediklerini ifade eden Öztürkmen, iş dünyasının da talebinin bu yönde olduğunu kaydetti.

Son günlerde dövizde dalgalanmalar yaşandığını anımsatan Öztürkmen, piyasaların sükunete ve olumlu mesajlara ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Birlik ve beraberlikle Türkiye'nin ekonomik zafere ulaşacağına inandığını belirten Öztürkmen, “Yeter ki bir olalım yeter ki hedeflerimize ulaşalım. Ortak payda Türkiye olursa bunun başarılacağına gönülden inanıyorum” diye konuştu.