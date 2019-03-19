Öztürkmen'den ekonomik beklenti anketi değerlendirmesi

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, üç ayda bir düzenlediği ekonomik beklenti anketinin sonuçlarını değerlendirdi. Öztürkmen anket sonuçlarına göre, 2018'in son çeyreğinde ekonomik gidişatın, bir önceki çeyreğe göre kötüleştiğini belirtti. Anket sonuçlarına göre iş dünyasının gelecek dönemler için de tedirgin olduğunu belirten Öztürkmen, “Türkiye genelinde bölgesel ve sektörel federasyonları ile bölgelerden gelen iş insanlarından oluşan Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ekonomiye ilişkin görüşlerini almak üzere üç ayda bir gerçekleştiren Ekonomik Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre, ekonomik gidişatın kötüleştiğini değerlendiriyoruz. 2018'in dördüncü çeyreğinden sonra 2019'un ilk çeyreği için de gidişatın değişmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

“KOBİ'lere odaklanılmalı”

Öztürkmen, “İş dünyası olarak bize göre rekabetimizi kısıtlayan başlıca problem ödemelerin gecikmesi. Burada her zaman söylediğimiz şey olan KOBİ'lerin finansmana ulaşamaması, nakit akışının sağlanmaması ve ödeme sorunlarının çözülememesi bu problemi liste başı yapıyor. Bize göre KOBİ'lerin odağa alındığı politikalar geliştirilmeli ve “Önce Küçüğü Düşün” ilkesiyle hareket edilmeli. KOBİ'lerimiz finansmana erişimde büyük ölçekli işletmelere nazaran daha dezavantajlı durumda. Finansmana ulaşamama ve nakit akışının kilitlendiği kriz dönemlerinde ise tahsilat başta olmak üzere reel sektörün kilitlenmesine sebep olan büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bu sebeple devletimiz ekonomik çözümler üretirken KOBİ'lere daha fazla odaklanmalı ve büyük ölçekli işletmelerin sorunlarını dinlediği kadar KOBİ'lerin de sorunlarını göz önünde bulundurmalıdır” ifadelerini kullandı.

Anket sonuçları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Öztürkmen, “Ekonomik Beklenti Anketi”nin dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 59'u 2018'in son çeyreğinde ekonomik gidişatın kötüleştiğini ifade ediyor. Üyelerin yüzde 26'sı üçüncü çeyreğe göre ekonomik beklentilerinin aynı olduğunu, yüzde 15'i ise daha iyi gittiğini düşünüyor. İyimser olan veya dördüncü çeyrekte ekonominin üçüncü çeyreğe göre aynı kaldığını düşünen üyelerin çoğunun turizm sektörünün önde olduğu Akdeniz, Ege, İstanbul gibi bölgelerden olması dikkat çekiyor. Üyelerin 2018'in son üç ayındaki üretim hacminin değişikliği hakkındaki görüşleri de ekonomik gidişat ile paralel seyrediyor. Katılımcıların yüzde 59'u üretimlerinin dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre daraldığını, yüzde 30'u aynı kaldığını ve yüzde 11'i arttığını belirtiyor. Çalışmaya katılan üyelerin gelecek döneme ilişkin beklentileri de ağırlıklı olarak negatif seyrediyor. Buna göre, anket katılımcılarının yüzde 41'i ilk çeyrekte dördüncü çeyreğe göre ekonomik gidişatın gerileyeceği beklentisindeyken, yüzde 52'si 2019 birinci çeyreğinde ekonomik canlılığın 2018'in dördüncü çeyreğine göre değişmeyeceğini bekliyor; katılımcıların yüzde 7'si ise ekonomik canlılığın artacağı görüşünde” şeklinde konuştu.

Öztürkmen sözlerinin sonunda, “Açıklanan büyüme rakamları iş dünyası temsilcileri olarak bizleri şaşırtmadı. Beklentilerimiz yüzde 2 ile 4 arası bir daralmaydı ki gelen rakam yüzde 3 oldu. 2018 yılı Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan finansal dalgalanmanın ikinci yarıdan sonra reel sektör üzerindeki baskıyı en derinden yaşayanlar yine iş dünyası olarak bizleriz. Ekonomik Beklenti Anketi sonuçlarının, TÜİK tarafından açıklanan büyüme verileri ile örtüştüğünü görebiliyoruz” diye konuştu.