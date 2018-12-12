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Palyatif Bakım Evi'nde yaşlılara konser

Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bünyesinde hizmet veren Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evi’nde hastalar için moral konseri düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bünyesinde hizmet veren Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evi'nde hastalar için moral konseri düzenlendi.


Palyatif Bakım ve Umut Evi'nin dinlenme salonunda gerçekleşen konsere; hastalar, yakınları ve sağlık çalışanları katıldı. Hastaların moral ve motivasyonunu arttırmanın önemine dikkat çeken Palyatif Bakım ve Umut Evi'nin Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Zeynel Abidin Öztürk, “Palyatif Bakım Evinde yatmakta olan hastalarımıza sosyal yönden destek olmak adına bir mini konser gerçekleştirdik. Bu konseri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu gerçekleştirdi. Yaşlılar bir arada bir dayanışma sergiledi. Bu konser sayesinde hastalarımızın moral ve motivasyonunu arttırdık, onların duygu durumlarının düzeltilmesine destek olduk. Bu etkinlik onların geleceğe yönelik farklı aktivitelerde bulunmalarında da yardımcı olacak. Bizim temel amacımız hastalarımıza sadece medikal yönden destek sunmak değildir. Onları sosyal alanda, psikolojik alanda da rehabilite etmek istiyoruz. Bu açıdan ünitemizde sadece medikal tedavi uygulamıyoruz. Psikolojik destek biriminden de faydalanmaktayız. Fizik tedavi desteği de vermekteyiz. Bunların yanı sıra sosyal hizmet uzmanımız sosyal alanlarda çıkabilecek problemlerle ilgili bize yardımcı olmaktadır. Önümüzdeki süreç içerisinde de hastalarımıza farklı sosyal aktiviteler gerçekleştireceğiz" dedi.


Renkli görüntülerin sahne olduğu konserde, bazı hasta ve yakınları koronun seslendirdiği parçalara eşlik ederek eğlendi. Tedavi gören hastalar konser boyunca keyifli vakit geçirdi.

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