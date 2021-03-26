İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pandemi kahramanları ölümden döndü

Gaziantep’te hasta almaya giden ambulans karlı yolda kayarak şarampole devrildi.

Gaziantep'te hasta almaya giden ambulans karlı yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada, ambulans sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan sağlık çalışanları kazadan yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgilere göre, dün gece Şehitkamil İlçesine bağlı Yamaçoba Kırsal Mahallesinde etkili olan kar yağışı sonrası vaka ihbarı için hareket eden Ö.D idaresindeki 27 ADF 045 plakalı ambulans D-400 karayolu üzerinde sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ambulans şoförü Ö.D hafif şekilde yaralanırken araçta bulunan sağlık çalışanları A.K ve K.N. kazadan yara alamdan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.