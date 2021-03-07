Pandemide en çok çekirdek tüketildi

‘Hayat eve sığar' sloganı ile korona virüsle mücadeleye destek vererek alınan tedbirlere uyan vatandaşlar, evde geçirdikleri zamanda fındık, fıstık ve çekirdekten oluşan çerezler ile zamanlarını geçirdi. Yaklaşık 30 yıldır Gaziantep'te yöresel ürünler ve çerez satışı yapan Hasan Açıkalın, en çok satış yapılan ürünün ise 'Dakota' çekirdeği olduğunu söyledi. Pandemi döneminde vatandaşların kuruyemişlere ve çerezlere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Açıkalın, “Satışlarımız pandemide ilk başlarda iyiydi, iki günlük kısıtlamalarda insanlar çereze yöneldi ama daha sonrasında satışlar düştü. Pandemi döneminde en çok kendi imal ettiğimiz ürünlerimiz oldu. Dakota çekirdeğimiz var, bunları taze ve sıcak olarak müşteriye sunuyoruz. Genelde çerez ağırlıklı oldu. Bunun yanında yoğun bir şekilde kahve sattık, Antep fıstığımızı yoğun bir şekilde sattık bu süreçte. Satışlar fiyatlara etki yaptı bazı ürünlerimizde ama bazı ürünler ise sabit kaldı, fiyatlarda çokta sorun yaşamadık açıkçası” dedi.