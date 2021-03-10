Pandemide en çok plastik ürünler satıldı

Ambalaj ve hijyen gereçleri satan firmalar ise satıştan memnun oldukları kadar gelen zamlardan da şikayetçi.

Gaziantep'te, ambalaj ve plastik ürün satışı yapan Cihat Çeliktürk, pandemi sürecinde en fazla plastik bardağın satıldığını söyledi. Satışlar artarken fiyatlarında yükselişe geçtiğini belirten Çeliktürk, “Pandemi nedeniyle paket servise geçen esnaf arkadaşlarımız da zor durumdalar, onların da işleri çok iyi olmadığı için ambalaj sektöründe de bazı sıkıntılar tabii ki yaşandı. Buna istinaden fiyat artışları da çok olduğundan ambalaj sektörü baya etkilendi. Son zamanlar da gelen zamlar nedeniyle yaklaşık olarak ambalaj sektöründe plastik ile ilgili, yüzde 50-60'a yakın bir fiyat etkilenmesi oldu. Bu da hem işlere hem de esnafa çok farklı bir şekilde yansımaları oldu” dedi.

“3 liraya satılan bardak 6 lira oldu”

Pandemi döneminden önce 3 TL'ye satılan plastik bardağın paketinin şu anda 6 TL‘ye satıldığını ifade eden Cihat Çeliktürk, “Yüzde yüz gibi bir fiyat artışı oldu bu üründe. Buna göre diğer satmış olduğumuz ürünlerde de, naylon poşetlerde yüzde yüze yakın zamlar geldi. Bu da hem bizim işimize hem de esnafın işini olumsuz etkiledi. Plastik bardak, kaşık, çatal, tabak pandemi döneminde satılan en fazla ürünler bunlar. Özellikle pandeminin başladığı ilk zamanlarda insanlar çok daha farklı yakalandılar. Ondan dolayı evlerinde geçirmiş oldukları sürede plastik ürünlere ve hijyen ürünlerine hayatlarını geçindirmek zorunda kaldılar. Bu tabii ki ambalaj sektöründeki malların iyi satılmasına neden oldu. Pandemi biraz yavaşladı gibi oldu ve bu sefer de çok farklı zamlar geldi” diye konuştu.