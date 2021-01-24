Pandeminin ilacından sevindiren haber

Ekim alanı yüzde 100 artan sarımsak üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Gaziantep'in Araban ovasında yetişen tescilli Araban sarımsağı, pandemi dolayısıyla yoğun talep görmüştü. Fiyatın da yükselmesi üzerine çiftçiler, bu sene daha çok alanda sarımsak ekimi gerçekleştirdi. Geçen sene yaklaşık 15 bin dönüm alanda ekimi yapılan sarımsağın bu sene 30 bin dönüm alanda ekimi gerçekleşti. Kalitesi ve aromasıyla nam salan Araban sarımsağı, Türkiye'de ihtiyacın yüzde 25'ini karşılıyor. 5. ayda hasadına başlanacak olan sarımsak şimdiden sofralık kıvama geldi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Sarımsaklar şu anda çok iyi gelişmiştir. İnşallah 2 ay sonra yeşil firiklik dediğimiz sarımsağı tüm Türkiye'ye göndereceğiz. Bu sarımsak 2 ay sonra diş bağlar. Şu anda sofrada yenilebilir kıvama geldi. Sarımsak doğal antibiyotiktir. Bu mevsim Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle yetişkin bir sarımsak yoktur” dedi.

Araban sarımsağının özellikleri hakkında Altun, “Araban sarımsağının özelliği 9 ay toprakla beslenmesidir. 8. ayda dikimi yapılmış, 5. aya kadar toprakta kendisini geliştiriyor. Tescillendi, patentini çıkardık” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yüzde 25 sarımsak ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Altun, “Şu anda Türkiye'nin yüzde 25 sarımsak ihtiyacını biz Araban'da üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ekimi yüzde 100 arttı”

Geçen seneye göre sarımsak ekiminin yüzde 100 arttığını belirten Altun, “Geçen seneye oranla bu sene sarımsak ekimi yüzde 100 artmış durumdadır. 30 bin dönüm arazide sarımsak ekimi gerçekleştirdik. Fıriklik dediğimiz sarımsak hasadına biz 4. ayda başlar, 5. ayda sofralık sarımsağı toplarız” diye konuştu.