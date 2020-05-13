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Panelvan araçla yolcu taşırken yakalandılar

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması bulunan Gaziantep’te yapılan uygulamalarda bir aracın kapalı kısmında 7 yolcu yakalandı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması bulunan Gaziantep'te yapılan uygulamalarda bir aracın kapalı kısmında 7 yolcu yakalandı.


Durumundan şüphelenilen panelvan aracı durduran trafik ekipleri yaptıkları kontrollerde aracın kapalı kısmında 7 yolcu olduğu tespit edildi.


Araç sürücüsüne korsan taşımacılıktan işlem yapılırken araçtakilere ise sosyal mesafe kuralını ihlalden işlem yapıldı.

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