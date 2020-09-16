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Para kasasını çalan hırsızlar önce kameralara, sonra polise yakalandı

Gaziantep’te sabah saatlerinde bir evden para kasası çalan şüpheliler önce kameralara sonra polislere yakalandı.

Gaziantep'te sabah saatlerinde bir evden para kasası çalan şüpheliler önce kameralara sonra polislere yakalandı.


Gaziantep'te 3 şüphelinin bir evden para kasası çalarak uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri çaldıkları para kasası ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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