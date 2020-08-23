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Park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.


Olay Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan mahallesi kardelen sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 27 Y 5490 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar hemen İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede sündürdü. Yangın dolayısıyla araç kullanılamaz hale gelirken, polis yangının çıkış sebebi için inceleme başlattı.

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